《天橋上的魔術師》投入八千萬經費，打造佔地兩公頃、台灣電視劇史上首次最大型片場，還原80年代「中華商場」風貌。原先開放民眾參觀的計畫，因新冠肺炎疫情不得不終止，片場即將進行拆卸，導演楊雅喆有感地說「因為『萬物必將消失』，所以人們才會忘記一些痛苦的事，讓燦爛留在腦海裡」。

公視旗艦影集《天橋上的魔術師》正式殺青，片場8日開放媒體拍攝，劇組美術指導王誌成領軍搭設之「中華商場」內老鞋店、小吃餐館、打鎖店、廟壇、鐵道甚至是公廁等，充滿時代的聲音與氣味彷彿在片場一一復刻，「中華商場」內各行各業樣貌都真實呈現。

楊雅喆說：「雖不可能追求到百分百的細節，但在國外耗資鉅額的戲劇都很難做到這樣的可拍度」，也強調「演員走過的店，絕對不穿幫，可以直接在裡面做生意」。當年商場內「佳佳唱片行」的二代，親自來到片場也滿滿感動。

同時，導演也楊雅喆宣告，劇中主角「魔術師」由莊凱勛飾演，「他超級專業，光是練魔術這一塊，我覺得台灣能有這樣一個演員不容易，因為要花很多時間，不光是在家練，還要給魔術指導驗收」。被問到片中小演員的表現，楊雅喆以「世上怎麼會有受控的小孩」開玩笑形容，但也說「但他們新鮮、真實的演技，請大家拭目以待」。

《天橋上的魔術師》復刻八○年代「中華商場」店家風貌。（圖／公視）

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(中時電子報)