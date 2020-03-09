大陸中信證券指出，伴隨新冠肺炎疫情近期在全球蔓延趨勢有所加劇，美國聯準會（Fed）在3月初緊急降息，全球央行預計將面臨新一輪「降息潮」，也將導致大陸人行積極應對，預計最早在3月16日，將有望迎來「雙降」。其中普惠金融降準有望落地，MLF利率預計也將小幅下行。

據新浪財經報導，主要的政策寬鬆窗口將較大機率落在第2季，屆時存款基準利率及存款準備金率均有望下調，帶動LPR利率較明顯下降，預計全年準備金率還有100個基點的下調空間。

(旺報 )