陸中信證券：人行最快16日啟「雙降」 11:552020/03/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中信證券指出，伴隨新冠肺炎疫情近期在全球蔓延趨勢有所加劇，美國聯準會（Fed）在3月初緊急降息，全球央行預計將面臨新一輪「降息潮」，也將導致大陸人行積極應對，預計最早在3月16日，將有望迎來「雙降」。其中普惠金融降準有望落地，MLF利率預計也將小幅下行。 據新浪財經報導，主要的政策寬鬆窗口將較大機率落在第2季，屆時存款基準利率及存款準備金率均有望下調，帶動LPR利率較明顯下降，預計全年準備金率還有100個基點的下調空間。 (旺報 ) #利率 #降息 #準備金 #存款 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普嫌降不夠 美將續降利率 04:102020/03/05 財經要聞 美8次意外降息..台股沒一頭熱 04:102020/03/05 財經要聞 美降息效應 台債5、10年券殖利率雙探底 04:102020/03/05 金融．稅務 美元1年期定存利率 保一戰 04:102020/03/05 金融．稅務 全球人壽第六屆MA儲備幹部招募 持續推動人才培養計劃 00:032020/03/06 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 TrendForce再下修智慧機產量預估 04:102020/03/06 產業．科技 全球人壽 招募MA儲備主管 04:102020/03/06 產業特刊 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 國銀存放利差 停滯10年低點 04:092020/03/07 金融．稅務 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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