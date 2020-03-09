二階連署書40萬份分裝成400箱，總共6個棧板，放置於高市選委會前。（袁庭堯攝）

尹立嗆前立委孫大千「不是高雄人就閉嘴，高雄人的事情就讓高雄人來決定」。（袁庭堯攝）

罷韓團體掀開韓國瑜先前嘲諷的「綠色遮羞布」。（袁庭堯攝）

律師強調，罷免韓國瑜一案，副市長兼高市選委會主委的陳雄文已涉及相關利益，由尹立等4人具狀向高市選委會檢舉。（袁庭堯攝）

罷韓志工以人力方式運送40萬連署書進高市選委會。（袁庭堯攝）

高市選委會清點實況。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓團體9日上午在鳳山行政中心前集結，浩浩蕩蕩將40萬份連署書以「綠色遮羞布」包裹、送抵高市選委會。罷韓團體宣誓，接下來將啟動「百日罷韓、光復高雄」罷韓行動最終章，同時向高市選委會檢舉副市長兼任主委的陳雄文應利益迴避。

罷韓團體一早在鳳山行政中心前聚集百餘名黑衣志工，以步行方式護送400箱分裝的連署書至高市選委會門口卸貨，再以人龍方式運上高市選委會5樓進行交接清點。

針對前立委孫大千質疑罷韓連署有灌水嫌疑、是天大笑話一說，Wecare高雄尹立直接反嗆「他是什麼立場？是韓國瑜的團隊嗎？不是高雄人就閉嘴！」，還說「高雄人的事情就讓高雄人來決定」。

罷韓法定領銜人陳冠榮表示，55萬份二階連署書在1月29日起跑後、40天內就搜集完成並整理造冊。依規定，高市選委會接收後，將進行40天的查核，接著得於60日內舉辦罷免投票。經估算，投票日可能落在6月中旬。

尹立強調，3個公民團體從2019年6月27日啟動第一階段連署，12月26日將3萬份一階連署書送至中選會。中間歷經1221大遊行，一路走來相當艱辛。

「是韓國瑜烙跑在先！連署在後！」尹立強調，罷免韓國瑜不是為了反對而反對，他呼籲新任國民黨主席江啟臣，國民黨要替題名韓國瑜選高雄市長、總統負責，改革國民黨就從參與罷免韓國瑜開始。

此外，針對副市長陳雄文兼任高市選委會主委一事，罷韓團體也在現場簽名正式向高市選委會檢舉「行政不中立」。委任律師孫少輔強調，陳雄文身為政務官，一旦韓國瑜被罷免也將失去職位，因此《公職人員利益衝突迴避法》規定，遇有「利益」衝突之虞，公職人員本應自行迴避。

台灣基進張博洋表示，從來就沒有「黑韓產業鏈」，只有一個不顧高雄民意、打壓不同聲音的市長，罷免行動讓高雄有機會找回榮光。

公民割草行動李佾潔先感謝接下來要審核40萬份二階連署書的行政人員，也同時向高市選委會喊話，不要再用於法無據的嚴苛規定，刁難審查。

(中時 )