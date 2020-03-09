學甲小麥產量居全台第二，學甲區農會將於14、15日舉辦小麥節活動行銷。（莊曜聰攝）

台南市學甲地區農民投入種植小麥，經過數年時間推廣，目前耕作面積近160公頃，規模居全台第二，僅次台中成為第二大產地，學甲區農會除開發小麥周邊產品外，也將在14、15日2天舉辦小麥節活動，並與日前登場，目前已經邁入第7年的蜀葵花文化節串連，希望能不受疫情影響，延續人氣，帶動地方產業觀光。

學甲區農會總幹事李曉軍表示，學甲小麥主要栽種區域位於新達、光華、宅港、平和及三慶里等處，在每年的10月栽種，翌年3月成熟後採收，主要供應金門酒廠、喜願行及國內麵粉工廠，鹽水區農會最近推出的日曬意麵就是選用學甲在地小麥。

農民李三陽表示，每分地大約可生產150公斤到200多公斤小麥不等，今年南部氣候適合小麥生長，產量與品質都不錯，目前契作價格1公斤可以賣到30到38元不等，近年農委會獎勵休耕地轉作，補助金額與硬質玉米相同，也吸引農民增加栽種面積。

學甲小麥節活動場地就與蜀葵花田比鄰，花田襯托下更顯得金黃麥浪景致宜人，出遊民眾搶著取景拍照，邁入第3年的小麥節將重現首年舉辦時特色，在麥田中搭建舞台，由在地學校、社團等上台表演，與遊客在戶外一起同樂，另外還有DIY手工pizza、手提袋拓印等體驗，農特產展售會、青農市集等活動，精彩可期。

(中時 )