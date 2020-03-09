台北市寸土寸金的西門町商圈，即將有商業地要公開標售了！仲量聯行今（9）日表示，該公司受託將公開標售台北市西門町商圈精華商四土地，面積約198坪，預計4月15日正式登場；據悉，目前標售底價尚未公開。

仲量聯行今天表示，即將在下月公開標售「西門町商圈精華土地」，地點座落於中華路一段及長沙街二段交叉口，為雙面臨路角地，基地完整、所有權單純，占地約198坪，使用分區屬第四種商業區，容積率800％、建蔽率75％，為台北市稀有的商四土地，兼具高開發強度、使用彈性之優勢，標的極富開發潛力。

仲量聯行表示，這塊地面臨75米寬中華路一段林蔭大道，一街之隔即為近三千坪之西本願寺廣場綠地，雙面皆擁無可匹敵之永久性棟距，自基地步行2分鐘即達捷運西門站及西門町商圈，交通便利鬧中取靜，地理位置佳，未來買方設計規劃可發揮空間大；若為住宅產品，可望創區域新高價。

仲量聯行表示，本案生活機能完整，家樂福、遠東百貨與充滿活力之西門町商圈近在咫尺，白天夜晚風貌各有特色，極具生命力；周邊皆為歷史悠久之國中小，學區完整。區域環繞指標性歷史建物，如：總統府、北門、中山堂、紅樓、西本願寺等，乃歷史與現代完美融合，文化底蘊深厚。

仲量聯行投資部資深副總吳瑤華表示，近年來土地交易熱絡，今年開春第一季開發商持續積極獵地，第一季尚未結束，土地交易總額已高達320億元，其中又以建商購地開發住宅及商辦為最大宗。

吳瑤華表示，此標售案土地的條件均為市場罕見，西區精華地段過去5年來沒有商四土地釋出，潛銷期間已經接獲許多投資人表達意願，仲量聯行有信心，脫標價格將挑戰區域新高。

(工商 )