油價崩盤重挫全球股市，台股回防11000點！石油輸出國家組織(OPEC)與俄羅斯組成的OPEC+聯盟瓦解，引爆全球最大生產國之間的全面價格戰，國際油價今日開盤一度狂瀉超過30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅，震撼全球股市，中東地區國家股市率先崩盤，美股盤前期指狂洩千點，讓台股及亞股未開盤就烏雲罩頂，台股在台積電(2330)、大立光(3008)、台塑化(6505)、台塑(1301)、鴻海(2317)、儒鴻(1476)、亞德客-KY(1590)等各產業龍頭權值股均走弱下，指數跳空開低後，並一路下探，盤中一度大跌逾300點，回測11000點。

不過，儘管台股指數表現不佳，中小型個股表現亮眼的不少，永光(1711)、神隆(1789)、中生化(1762)、台耀(4746)及台康生技(6589)等盤中股價逆勢強攻漲停板，申豐(6582)及生泰(1777)等盤中股價逆勢走高，加上台股跌深後，搶短買盤進場，台股指數在中場過後急速向上拉升，截至11點35分為止，加權股價指數為11075.71點，下跌246.1點，成交量1541.11億元；OTC指數為141.15點，下跌3.11點，成交量277.32億元。

今日上市各類股以生技醫療類股表現最佳，上漲0.9%，其次是化生醫類股及化工類股，分別下跌0.15%及1.22%，表現較差者為油電氣類股、汽車類股及機電類股，油電氣股下跌4.18%、汽車類股下跌3.78%、機電類股下跌3.08%；上櫃部分，表現最佳為生技醫療類股，下跌0.41%，表現最差為光電類股，下跌3.18%。

就技術面來看，上週台股隨著全球股市震盪起伏，終場加權股價指數收盤為11321.81點，累計一週上漲29.64點，漲幅為0.26%，週K線收紅，週成交值為8063.89億元，較前一週增加；櫃檯買賣指數收盤為144.26點，上漲2.3點，漲幅為1.62%，週K線收紅，週成交值為2190.77億元，較前一週增加；今天台股受到沙烏地阿拉伯帶頭殺油價，油價重挫全球股市應聲倒地影響，指數開低走低，盤中大跌逾300點，回測11000點關卡支撐；上週加權指數回測年線後，連續3天反彈，由低點11049至高點11525點，彈升約476點，之後再隨美股下挫走跌，週K線留上下影線，今天受到全球股市拖累，盤中指數重挫，技術線型已趨於弱勢，由於此波台股反彈未能挑戰月均線，上週五拉回並跌破5日均線，未來兩週月均線將扣抵相對高檔，下行壓力將持續對多方造成壓抑；不過，全球各國政府已宣示將會採取措施降低疫情對經濟的衝擊，全球央行又開始寬鬆救市，低利環境將有助於全球股市在急遽修正後反彈，預估台股短線指數將在年線(11076點)、半年線(11489點)間震盪換手整理築底，11180點若失守多方將趨於劣勢。

分析師表示，新冠肺炎疫情造就生技醫療、防疫、宅經濟、遠端視訊、安全監控、雲端服務等相關公司受惠，儘管疫情影響短線需求及生產，但長線大成長趨勢不會不見，在長線保護短線的投資架構下，可逢低投資中長線大成長趨勢產業及受惠股，包含：5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟產業，包括：台積電及其供應鏈受惠股、瑞昱(2379)、智邦(2345)、原相(3227)、CCL等，眼球經濟受惠股可留意大學光(3218)等，相關個股可以趁股價不理性大跌時投資，若股價大漲就不要亂追高，除非股價大幅回跌。

信驊(5274)因5G時代網路資料處理需求快速膨脹，且伺服器逐漸向雲端服務商靠攏，帶動伺服器需求成長，而AMD、Intel推出新平台刺激換機需求，將有助信驊BMC的銷售，預期28奈米的新一代BMC將提前至2002年第2季及第3季開始出貨，短期營運未受疫情影響，2020年營運可望再創新高。

(時報資訊)