工業電腦廠事欣科（4916）受惠美國專案陸續出貨、遞延效益顯現，加上工具機子公司恩德營運同步轉強，2020年2月合併營收繳出雙位數「雙升」佳績，以5.47億元創同期次高。法人看好首季淡季不淡，上半年營運可望續強，今年營運表現將優於去年。

雖然台股今（9）日開低走低、一度崩跌323.58點，事欣科在營運展望轉強的業績題材護體下，股價逆勢開高放量走揚，最高勁揚6.6％至30.7元，創1個月來波段高點。盤中維持逾4.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

事欣科2020年2月自結合併營收5.47億元，較1月4.68億元成長達17.05％、較去年同期4.83億元成長達13.34％，為僅次於2018年的同期次高。累計1～2月合併營收10.15億元，較去年同期10.73億元小減5.36％。

事欣科2月營收顯著轉強，主要受惠本業營運表現強勁。若扣除工具機子公司恩德（1526），2月自結合併營收約2.66億元，月增12.34％、年增19.67％。累計1～2月合併營收5.03億元，年增6.37％，雙創同期新高。

至於恩德2月營收表現亦顯著好轉，該月合併營收2.81億元，月增達21.88％、年增7.95％，挹注事欣科集團整體營運動能。不過，因1月表現仍偏弱，合計1～2月合併營收5.12億元，仍年減14.6％，為近3年低點。

事欣科2月本業營收動能轉強，法人指出，主要受惠美國國防、安全金鑰等專案訂單出貨暢旺。同時，集團生產基地集中於美國及墨西哥，2月營運未受新冠肺炎疫情影響，加上部分訂單遞延出貨效益，均使2月營收成長動能增溫。

展望今年，事欣科墨西哥新廠營運漸入佳境、包括國防、航太、網安等訂單需求良好，博奕產品需求亦穩健，配合KIOSK等新產品專案陸續出貨，以及產品組合優化、遷廠效益逐步顯現，法人看好首季淡季不淡，上半年營運可望續揚，今年營運表現將優於去年。

(時報資訊)