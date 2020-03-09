動態隨機存取記憶體(DRAM)今年第1季價格正式止跌回升，市調機構集邦科技預期，第2季DRAM合約價可望持續走揚，因宅經濟推升，以伺服器記憶體漲幅最大，有機會大漲2成。

目前市場供不應求，集邦科技預期，第2季DRAM合約價可望走揚，整體價格漲幅將約10%；其中，伺服器記憶體因需求格外強勁，有機會大漲2成。

記憶體模組廠宇瞻(8271)上周法說會即看好今年記憶體價格向上，預期第2季價格續漲，下半年可能供不應求；宇瞻特別提到，在遊戲機與伺服器強勁需求帶動下，DRAM價格今年可望一路走揚。

威剛(3260)表示，今年上半年DRAM及NAND Flash產業供給不足態勢確立，農曆年後客戶拉貨力道未減，3月接單持續增溫。在今年記憶體供不應求態勢不變的情況下，威剛認為，全球疫情雖將造成3月~4月消費市場的短期需求降溫，但並未影響中長線產業景氣多頭走勢，仍看好今年記憶體價格將逐季上揚，預期隨著第二季疫情高峰期過後，可望出現明顯的補貨效應。

創見(2451)也預期，展望2020年，原料跌價循環預料進入尾聲，創見將適時調整採購及存貨政策，提升庫存水位、爭取有利的貨源。

DRAM價格今年第一季上漲，備貨充足的下游模組廠第一季將更為受惠。

(時報資訊)