國安局台北站1名陳姓軍官去年12月和張姓友人到夜店喝酒，離去前張與其他酒客口角，還揮拳毆打處理員警而被帶回派出所，陳男趕到派出所關切卻被警方要求離開，但陳男因疑似關門太用力，當場弄碎派出所門口兩扇玻璃門，並被警方依毀損公物罪嫌送辦，由於台北地檢署認為陳男並非故意毀損，且已修復玻璃門與警方和解，今（9）日將陳男予以不起訴處分。

檢方調查，陳姓國安局軍官，去年12月19日凌晨2時許，與張姓友人在北市信義區夜店飲酒，離去時卻發生張與其他酒客口角衝突，轄區三張犁派出所據報派員前往處理時，張男卻揮拳打警員，被依現行犯逮捕帶回派出所。

陳男隨後趕往派出所關切，被警方請陳男離開，不料陳男關上派出所玻璃門時，疑用力過猛，致兩扇玻璃門同時碎裂，於是警方也依毀損公物罪嫌將他逮捕移送北檢，由檢方複訊後諭令以3萬元交保，而國安局事後也予以懲處。

陳男辯稱，關門不慎用力過猛，不知道玻璃門會因此碎裂，檢方採信陳說詞，加上事後陳男已與警方和解，並修好玻璃門，今將陳男不起訴，其友張男涉嫌毆警部分尚未偵結。

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(中時電子報)