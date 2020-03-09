桃園1名吳姓男子為了討債，率小弟將欠債女抓來拘禁毆打，女子的賴姓友人聞訊前來「英雄救美」，雖被害人順利逃脫，但賴男卻遭槍擊受傷。事後，賴男心有不甘，找人助拳再來與吳男槍戰，警方獲報前往制止雙方時，賴等人一哄而散，但吳男仍負隅頑抗與警槍戰，最後仍不敵幹員火力遭逮。
警方調查，7日深夜23時，賴男得知女姓友人因債務問題遭吳男押走時，隻身前往救人，但慘遭吳嫌開槍射擊，雙腿受傷，所幸遭拘禁女子也趁亂逃離。賴男就醫後，心中怒火未消，吆喝數名友人再找吳男談判，雙方持槍混戰。桃園警方到場後，屋外的賴男一夥人哄散，但吳男卻拒不開門，還從屋內與警方駁火。
最後，桃園警方終於攻堅成功，將拒不投降的吳男與小弟等人壓制，訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等送辦，另也策動一度在現場開槍、逃離的賴男到案說明。
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(中時電子報)
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