一名任職竹科陳姓工程師，他與同事林姓男子相處不融洽，因此而萌生報復念頭，深夜潛入同事居住大樓停車場，用大鎖鎖住機車車輪，還剪斷機車油門線及縱火燒車，離譜行徑讓人傻眼，檢方以竊盜、縱火等多項罪嫌起訴。

檢方調查，陳男與林男為科技公司同事，平時相處就不好，陳男為了找林男算帳，去年8月間開始連續展開報復行動，犯案期間又偷車懸掛偷來車牌作案，入侵被害人住處停車場、大鎖鎖住機車車輪、剪斷機車油門線，甚至還在同事小客車底盤下縱火，所幸住戶及時發現，才沒釀成嚴重損失。

檢方認為，陳男行為已涉嫌竊盜、損毀、縱火燒毀他人所有物等罪嫌，全案以竊盜罪案、縱火等多項罪名將他起訴。本因陳男刺破輪胎及嫌鬆開被害人機車後輪鼓煞螺絲，依預備殺人罪嫌移送，不過檢方認為被害人機車雖損壞，但沒有發動騎乘，無造成死傷結果，最後此罪嫌不予起訴。

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(中時電子報)