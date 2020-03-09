藍委提案凍結480億防疫預算，蔡英文總統9日向立委喊話，希望立法委員在審預算時，能夠體諒防疫期間行政部門所需要的彈性，她不願揣測是新任國民黨主席江啟臣在「卡關」，喊話各黨應該攜手共同強化台灣民主機制，團結一致防疫，確保人民健康和安全。

立法院財政委員會舉行聯席會儀，審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委翁重鈞提案凍結600億元特別預算的80％，雖然提案因連署人數不足，並未成案，但蔡英文被問及此事仍呼籲立委體諒。

蔡英文說，防疫種種作為都是在跟時間賽跑，為了讓行政部門在執行防疫或相關作為時有較大的行政彈性，希望立法委員可以考慮到特別預算的特殊性質，呼籲立法委員在審預算時，能夠體諒防疫期間行政部門所需要的彈性，讓行政部門在防疫期間預算動支保有比較大的彈性。

面對記者詢問會不會認為是江啟臣在「卡關」，蔡英文說並不清楚江是否知悉，話鋒一轉提到要趁這機會向國民黨新任主席江啟臣表達恭賀之意，希望執政在野各黨可以攜手共同強化台灣民主機制，在民主機制之上良性競爭，直言防疫期間國家面臨很大的挑戰，大家應該團結一致、共同處理疫情，讓人民的健康跟安全可以獲得確保。

蔡英文也提到，政府的紓困方案有短期的、也有中長期的計畫，希望在整個疫情期間受到衝擊最嚴重的產業，可以得到政府即時性的協助，讓他們的事業、或是企業的經營，不會因此中斷，無論是在融資、員工照顧上，都能夠因為政府的協助，達到最好的照顧。她強調整個紓困計畫，政府有全面的想法，短期讓消費面不要受到太大衝擊，適度的協助在第一波就受到強大衝擊的許多中小型業者。

(中時 )