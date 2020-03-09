以色列「鐵穹」防禦系統發射飛彈，攔截巴勒斯坦火箭砲的資料照。（美聯社）
以色列「鐵穹」防禦系統發射飛彈，攔截巴勒斯坦火箭砲的資料照。（美聯社）

美國去年才宣布，可能會砸10億美元（約300億台幣），採購以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system），不過如今說，計畫已喊停。

(中時電子報)

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