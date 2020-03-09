老美不買鐵穹了 以推銷10多年出口掛蛋 12:022020/03/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「鐵穹」防禦系統 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列「鐵穹」防禦系統發射飛彈，攔截巴勒斯坦火箭砲的資料照。（美聯社） 美國去年才宣布，可能會砸10億美元（約300億台幣），採購以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system），不過如今說，計畫已喊停。 (中時電子報) #鐵穹 #喊停 #不買 #推銷 #10多年 也許您會感興趣 推薦閱讀 女買口罩被告知已買過 藥局輸入錯誤搞烏龍 15:352020/03/05 社會 阜杭豆漿不用排隊了！網友好康道相報 比等買口罩還快 17:322020/03/05 財經 優盛、上揚 3/6起預收款券 17:592020/03/05 財經 撿到提款卡10多年 男猜不透密碼還不小心往卡裡轉錢 17:442020/03/06 社會 男想放假謊稱「曾接觸患者」！公司復工1天急喊停…47人慘遭隔離 23:192020/03/06 兩岸 疫外收穫 量販超市業績大爆發 04:102020/03/07 產業特刊 防疫優先 藝術也得設限 04:102020/03/07 生活新聞 【投資客踢鐵板1】撐過3個月就可全額貸 包租公：手頭上得有一筆周轉金 12:482020/03/07 財經 【投資客踢鐵板3】繳高額貸款夜夜失眠 包租婆勸「想賺價差」得熬過3個挑戰 12:482020/03/07 財經 台南企業家送口罩 2.5小時搶光 04:102020/03/09 地方新聞 軍事熱門新聞 老美不買鐵穹了 以推銷10多年出口掛蛋 - 軍事 掰了福特級巨艦 美要打造小航母 - 軍事 澳洲退役F／A-18戰機 售給美國民間航空公司 - 軍事 法英「海猛毒」反艦飛彈 首射完成 - 軍事 二戰新片：湯姆漢克斯率領灰狗艦隊 躲避U艇 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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