新冠肺炎(COVID-19)在美國的疫情逐漸升溫，為了主動防疫、避免群聚感染，已經有不少科技廠商主動取消了參與或主辦大型活動。而最新一個遭到疫情波及的展會，就是原訂在 3 月 12 日舉行的 SWSX(South by Southwest)音樂節。

受到疫情衝擊，先前 Facebook 就已經宣布取消全球行銷峰會(Global Marketing Summit，原定 3/9-3/12 在美國舊金山Moscone Center舉辦)以及預定 5/5-5/6 在加州聖荷西舉辦的 F8 開發者大會；Google 隨後跟進，也取消了 5 月份的 I/O 開發者大會。而全球大型展覽中，MWC(全球行動通訊大會)以及日本影像器材展 CP+，還有日內瓦車展都受到疫情影響而取消，預定 3 月份 GDC(遊戲開發者大會)舉行的則宣布延到夏季(展期未公布)。在此之外，最新一個受到疫情衝擊的展會，就是原定 3 月 12 日至 22 日舉辦的 SWSX 大會。

SWSX 是每年在美國德州奧斯汀舉行的一系列電影、互動式多媒體和音樂的藝術節與大會。首屆 SWSX 大會始於1987年，規模年年擴大頗受歡迎。然而今年受到疫情影響，先前 Twitter、Facebook、亞馬遜(Amazon.com)以及 Netflix、蘋果(Apple Inc.)都提前宣布退出本屆 SWSX，而在網友請願取消，還有奧斯丁市政府的決定下，本屆大會已正式宣布取消。這是 SWSX 大會 34 年來首度取消舉辦，為了降低取消展會對於參展單位還有企業所帶來的影響，未來將會安排透過網路發表，讓已經準備好的參展廠商不至空手而回。

針對新冠肺炎疫情，原本 SWSX 主辦方因應 WHO 世界衛生組織指示，表示大型活動在有充分呼籲防疫概念，並提供相關措施的情況下，將維持持續舉辦的立場。不過奧斯丁市政府稍早前已正式宣布回應網友請願，再加上大型廠商宣布退出已讓活動失色不少，確定今年停辦。與先前堅持不會停辦的 MWC 主辦方 GSMA 以及 GDC 主辦單位 Informa Tech 一樣，面對新冠肺炎疫情，不由得必須妥協。

針對 SWSX 展會取消，數據分析公司 PredictHQ 預測直接損失達到 3.5 億美元；而包含 SWSX 在內的 9 大科技盛會紛紛取消，PredictHQ 則是預測造成了逾 10 億美元的損失，且這預估值只包含航空、酒店、餐飲、運輸等產業的損失，還未計入 Facebook、Google 還有其他參展廠商或活動主辦方原本預計能透過活動獲得的收入。換言之，多場展覽或單一廠商旗下的大型活動取消，造成的全球經濟損失遠超過 10 億美金的程度。

(中時電子報)