立法院今天持續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委翁重鈞、曾銘宗及賴士葆等聯合提案，要凍結八成600億元特別預算。國民黨新任黨主席江啟臣上午表示，在野黨團要盡到把關、監督責任，即便是紓困條例也一樣，不允許有任何一毛錢用在不該花的地方身上，這是他們的責任。

藍委提案內容指出，「鑑於行政院編列的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，因迄今對於相關紓困的細節規定、補助對象、補助標準、執行辦法等皆付之闕如，為及時防疫及紓困，先同意暫時支用2成經費，並要求凍結該特別預算80％」、「其餘預算於1個月內俟相關機關將執行辦法及流用規定送立法院審議後，始得動支。」

儘管該提案因連署人數不足，並未成案，仍引起外界矚目。蔡英文總統上午對此也說，不知國民黨主席江啟臣是否知道這件事，恭賀江啟臣當選國民黨主席，希望防疫期間團結一致共同處理疫情，確保人民健康安全。

江啟臣上午就任黨主席後，被媒體詢問藍委的提案時說，這部分他先尊重黨團的自主，在很多議題討論上，希望黨團充分討論；黨團做任何決定，一定都會有其理由，黨中央主要是在大方向上，而大方向他們絕對是支持紓困的，只是希望這些紓困經費要用在刀口上、要用在最需要的人民身分，這是他們的大方向大原則。

江啟臣說，紓困條例的細部內容和經費把關，國民黨團會做最好的處理，尤其在野黨團要盡到把關、監督責任，即便是紓困條例也一樣，不允許有任何一毛錢用在不該花的地方身上，這是他們的責任，也是在野黨的原則，所以國民黨團針對紓困條例做任何決定，一定都有背後的道理跟想法，這部分會請黨團清楚跟外界說明，也請執政黨在疫情防疫上、紓困上，能真正落實在人民的需求上。

(中時 )