港股恒指暴重挫4.29％ 國指失守萬點 12:072020/03/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經報導，受美股三大股指期貨跌幅不斷擴大，道指期貨一度跌4.29％，標普500指數期貨跌4％，納指期貨跌3.75％，同時新冠肺炎疫情和產油國之間談判未果影響，中東股市出現暴跌，導致9日早盤香港恒指低開低走，一度重挫4.29％、2萬5000點岌岌可危；同時恒生國企指數也跌破1萬點關口，為2019年8月29日以來首次。 (旺報 ) #期貨 #指數 #重挫 #萬點 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：宇瞻、泰碩、欣興、順達、信驊、松翰、氣立 10:172020/03/05 財經 《日股》醫療保健、工業股領軍，日經指數早盤收漲0.95％ 11:252020/03/05 財經 《期貨》期交所調整美國道瓊、標普500期貨等保證金 17:052020/03/05 財經 期交所保證金調整 22:152020/03/05 財經 《台北股市》盤中焦點股：宇瞻、松翰、辣椒、聚碩、氣立、恆大、永日 10:172020/03/06 財經 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 原油崩 原油ETF早盤爆量重挫35％ 09:472020/03/09 財經 台股跌破萬一 台積電市值失守8兆元 10:332020/03/09 財經 《台北股市》盤中焦點股：神隆、中化生、永光、事欣科、新唐、凌通 10:342020/03/09 財經 汽車股光隆精密-KY掛牌 早盤漲逾31％ 11:012020/03/09 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 台股暴跌逾300點 殺破萬一 標普500期指觸及5％熔斷機制 - 即時 - 工商 又一隻黑天鵝！專家警告：油價拖美股一起陪葬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。