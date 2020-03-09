據新浪財經報導，受美股三大股指期貨跌幅不斷擴大，道指期貨一度跌4.29％，標普500指數期貨跌4％，納指期貨跌3.75％，同時新冠肺炎疫情和產油國之間談判未果影響，中東股市出現暴跌，導致9日早盤香港恒指低開低走，一度重挫4.29％、2萬5000點岌岌可危；同時恒生國企指數也跌破1萬點關口，為2019年8月29日以來首次。

(旺報 )