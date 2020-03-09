國民黨立委陳超明（中）不僅怒嗆網友，也指媒體亂講話。（黃世麒攝）

國民黨立委陳超明日前在立法院質詢衛福部長陳時中，提出「老人在家做口罩」遭網友罵翻。陳超明雖在臉書上道歉，但9日現身立法院被媒體堵訪問及此事，仍怒氣未消，先是指責媒體是「厲害的角色」，「都是你們在亂講話」，並怒批網友「很亂」、「腦殘」，勁爆發言再掀熱議。

(中時 )