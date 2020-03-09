蘋果執行長庫克（Tim Cook）稱新冠肺炎的爆發是一個「前所未有的事件」，另外他還鼓勵該公司位於全球多個辦公室的員工，在9日至13日期間，工作內容允許的話，進行遠端辦公。

據新浪科技引述外媒報導，庫克向員工發送了一份備忘錄，庫克擴大了該公司之前所指定的允許員工在家工作的規定範圍，之前蘋果公司允許部分位於加州和西雅圖的員工在家中進行遠端工作，庫克在這份備忘錄中表示，該公司正在「大力降低人員密度」，遠端辦公政策將適用於位於「感染密度最高地區」的蘋果公司辦公室，這份備忘錄更指出，在世界各地受疫情影響的辦公室中，按時薪計酬的員工將「繼續獲得與一切照常營運時一致的薪資。」

除了西雅圖之外，目前允許員工遠端辦公的辦公室也包括了加州的聖克拉拉山谷和埃爾克格羅夫辦公室，以及該公司位於法國、德國、義大利、日本、南韓、瑞士和英國辦公室。

據了解，上個月，由於疫情影響，蘋果關閉了其位於大陸的全部零售店，部分門店現已重新開放，此外該公司還限制其員工前往大陸、義大利和南韓等疫情較為嚴重的國家。

(旺報 )