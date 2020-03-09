新北市中和警分局警員助迷途婦人返家。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局中原派出所接獲里長通報，年約80多歲林姓婦人呆坐在社區門口機車上，警員范冠廷、林胤廷立即前往關心，透過派出所同仁之間資訊交流LINE群組，迅速得知林嫗家屬聯繫方式，立即連絡其兒子順利助返家。

中和區中原里長陳正德日前發現林婦坐在社區門口的機車上，疑似迷失老人，由於當日溫度只有10度上下，深怕老婦一人坐在機車上受寒會有危險，並立即使用辦公室廣播，但遲遲沒有家屬前來，最後致電通報中和分局中原派出所，員警范冠廷、林胤廷得知後，立即趕赴現場了解情況。

由於林婦有失智的情況，無法與員警正常溝通，以致無從得知其身分，查看身上並無其他證件或聯絡方式，員警擔心越近夜晚，天氣越嚴冷，便先行帶林嫗回到派出所休息。

警方一方面通知社工單位，一方面積極尋找林嫗的家屬，最後員警透由派出所同仁之間資訊交流LINE群組，剛好秀山所員警對婦人有印象，立即與其兒子聯繫上。

家屬表示，發現母親失蹤，正焦急如焚到處尋找，得知已由警方帶回派出所安置才終於安心，立即趕赴警局將母親帶回，對於員警積極協助及里長主動通報之行為深表感謝。

經了解原來林婦傍晚時自行離開中和區秀朗路三段的家中，一路就走了將近五公里之遠，但已經找不到回家的路，故停留於中和區永和路上某處社區前，在積極的中原里陳里長通報警方下，共同協助林嫗返家。

中和警分局表示，應避免讓高齡者單獨外出，平常應多注意及關心其動向，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事；亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )