到連鎖飲料店兌換優惠時，是否曾注意到店員拿出類似印章的物品在手機上輕輕蓋了一下，優惠票券即顯示已兌換完成？在這科技蓬勃發展的時代，智慧科技導入帶來無限的便利性與商機，睿鼎數位12CM Taiwan旗下的echoss智慧印章就是最好例子，只需要輕輕蓋在手機上，不論是集點、禮贈品兌換、訂單核銷通通一章搞定！店家還可以藉由12CM後台發送促銷資訊，事後以消費記錄自動貼標分眾，掌握精準行銷，遞送個人化訊息，直接蓋進顧客心坎裡。

【集點兌換好快速，打造新型態O2O模式】過往的集點兌換活動，大部份都會使用到POS機、平板等設備，並需要請客人出示會員資料或下載專屬APP，打開集章畫面再提供店員操作，不僅過程繁瑣更容易產生額外成本支出，這也讓12CM推出echoss智慧印章服務後立刻廣受店家好評，不需耗電、不需額外下載APP、不需與POS機整合，echoss智慧印章在手機網頁一蓋輕鬆完成驗證核銷，直覺快速的創新服務，顛覆過往O2O模式，結合遊戲互動提升消費者集章體驗，像是美容保養品牌克蘭詩CLARINS使用ehcoss智慧印章服務及FB廣告優化後，臨櫃兌換試用品的比例提升超過4%，其中一檔活動的實體銷售業績更是成長了92%，鞏固住客群同時，還能帶動客人到店頻率與到店人數，並有效紀錄好友領券、使用狀況等資料，不論是成效驗證或未來行銷策略的擬定都會有很大的幫助。

【串接LINE官方帳號，集客訂餐就是這麼簡單】echoss智慧印章服務應用範圍不侷限於各型態的產業，還能媒合中小型企業登上大型社群平台，隨著「LINE官方帳號2.0」即將全面正式上線，除了基本的服務功能外，另外開發了LINE API的應用程式，讓用戶在不需要任何技術開發下就能直接擴充使用這些功能，LINE技術夥伴之一的12CM也推出「集客訂餐系統」，結合echoss智慧印章服務讓店家從線上訂餐、優惠券發送、顧客來店消費集點都可藉由echoss智慧印章完成真正的來店簽到驗證，來自台中的知名人氣飲料店-春芳號，串接12CM集客訂餐系統一年以來，整體行銷活動兌換率達50%、帶動銷售比成長2倍，並同步紀錄客戶資訊於12CM後台中，經系統自動分眾標籤，精準推播個人化訊息，因此也讓封鎖率降低到20%以下，優質的消費者體驗不僅讓粉絲對於品牌黏著度提升，更能有效的反應在轉單成效上。

蔚為O2O服務提供商的領導品牌「12CM」其echoss智慧印章服務，目前遍及韓國、日本、臺灣、大陸與東南亞等地區，在臺灣已經導入近百家品牌客戶，超過 2,000個門市據點，包含國際知名連鎖咖啡、飲料、餐飲品牌與大型連鎖書店、美妝與服飾、百貨零售、電信…等不同型態的產業，累積消費使用人數突破千萬人次，協助實體品牌客戶做到精準行銷並提升營收，未來預計將echoss智慧印章服務引進更多的國家，享受便捷的智慧科技生活外，連帶刺激消費帶動店家商機。

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