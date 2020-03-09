陷入財務困難的香港航空（簡稱港航）傳向中國國航和其他各方商討，尋求戰略救生索（lifeline）。港媒引述知情人士指出，大陸中信集團、大陸國企無錫市交通產業集團，以及香港前政務司司長唐英年家族此前的收購要約，因價格問題未能推進。

南華早報報導，知情人士表示，港航在經過近9個月與上述財團毫無結果的談判後，已向中國國航和其他各方尋求戰略救生索，以扭轉其財務困境。而中國國航正開始對港航進行盡職調查。

港航回應表示，作為一家未上市公司，不會披露自家的財務活動，也不會對傳言和猜測發表評論。該公司將繼續存在並致力於維持其長期增長。同時，始終對強大的戰略投資者保持開放態度。

港航此前宣布計劃裁員約400人，相關空服員和後勤人員2月中下旬陸續收到解僱通知，涉及150至180人，包括已申請無薪假的員工，該批空服員的最後受僱日期為3月18日。

(工商 )