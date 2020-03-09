台中李姓男子去年開車到中市金錢豹酒店喝酒，明明已喝醉卻為了省代駕費用，向酒店泊車員工謊稱「意識清楚」執意開車載友人上路，結果才剛上國道就因不勝酒力自撞護欄與友人雙雙噴飛車外，友人顏男不幸慘死，李男雖幸運撿回一命卻辯稱「醉到不知誰開車」，但台中地院今認定李男涉公共危險致死罪，一審判刑4年10月。

判決書指出，李男去年3月17日從嘉義開車到中市金錢豹酒店喝酒，酒後李男仍執意開車返回嘉義，車內還載一名友人顏男，並向欲代駕的酒店陳姓泊車員工堅稱「意識清楚」，但李男因不勝酒力自撞護欄發生車禍，顏男因顱骨變形當場死亡，李則急救後撿回一命。

後來經醫院抽血換算李男的酒精濃度1.305毫克，嚴重超標，經警方調查後依公共危險等罪嫌送辦，但李男卻否認涉嫌公共危險致人於死，辯稱當時他跟顏都「醉到不知道是誰開車的」。

但是酒店陳姓員工出庭作證，陳清楚描述說，當時他替李男的車輛開出時，李男坐在右前座、已經睡著的顏則坐在右後座，此時還坐在駕駛座的他曾詢問李是否需代駕將2人載回嘉義，但李聽到數千元的代駕價格後直說「我意識很清楚，自己開就好」，執意開車上路，證人的說詞成為法院判斷的重要依據。

台中地院認定證人陳姓員工的說詞，並根據警方蒐集證據、台中地檢署驗屍報告等事證，認定李涉嫌公共危險致死罪的犯行明確，且李過去就有酒駕肇事遭判刑的紀錄屬於累犯，依法加重其刑，全案判4年10月，可上訴。

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(中時電子報)