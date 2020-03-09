台北市有2名男子專門鎖定老公寓行竊，日前陳男（47歲）與蕭男（48歲）闖入中正區一間公寓，並搜刮價值百萬元珠寶、勞力士手錶、外幣，但因為無法一次帶走，因此2人刻意將大門關上，打算再折返帶走所有贓物，1小時後2嫌蹲在大門外撬門鎖，未料屋主卻早已返家，發現後立刻報警，警方調閱監視器發現，2人下手前曾在附近觀察屋主作息，所幸後來透過監視器追查2人逃逸路線，順利將2名竊賊逮捕歸案並依法送辦。

警方調查，陳男與蕭男共組竊盜集團，2人平時白天外出閒晃，伺機觀察巷弄內的公寓，若發現民眾白天外出工作、晚上才返家，且住家大門是老舊門鎖，就鎖定為下手目標。日前2嫌鎖定中正區紹安街某住戶，便於晚間6時許以工具撬開門鎖，2嫌潛入後大肆搜刮，意外發現屋主放在屋內的勞力士、珠寶首飾、外幣現鈔等價值近1百萬元的財物，不過2嫌無法一次偷完，於是先偷走部分贓物，打算再次上門；為避免被發現，離去前還刻意關上大門。

大約1小時後，2嫌再次上門，並蹲在屋主住家大門外，以工具欲撬開門鎖時，2嫌不知屋主已經返家，屋主發現屋內被翻箱倒櫃，正傻眼之際，又聽到門口有怪聲，赫見竊賊就蹲在大門外正在撬門鎖，2嫌隨即落跑，屋主也氣得趕快報警。

轄區派出所立即調閱監視器畫面，發現2嫌在路邊攔計程車，往萬華青年公園方向逃逸，鎖定兩人身分後，警方埋伏在他們住家外上前逮人。警方表示，在嫌犯住處家中找到毒品，初步研判因缺錢買毒才下手行竊，不過在屋內都找不到偷來的贓物，有很大機率還有幕後藏鏡人協助兌現，同時清查發現2嫌犯下至少5起案件，警方將2人依竊盜、毒品罪嫌送辦。

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(中時電子報)