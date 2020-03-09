台中市西屯區昨深夜發生一起機車縱火案，一名張姓男子疑因求愛加上要債未果，竟就地取材拿空地乾草，堆置在對方機車上點火洩憤，一時間熊熊火勢夾雜濃煙竄天，附近鄰居見狀報案，男子眼看苗頭不對還拿著水管滅火，當場被警方逮住，但機車已被燒到僅剩骨架，訊後全案依公共危險等罪嫌送辦。

據了解，53歲林女透露，張男與其丈夫是好友，丈夫過世後經常對她噓寒問暖表達關心，前陣子她自中國返台因武漢肺炎疫情要居家隔離14天無法工作，沒有收入，張男主動詢問是否有經濟上問題，主動提供1萬元應急，她收下這筆錢並表明會儘快歸還。

未料，張男事後開始表達想追求的意思但被婉拒，林男進而以債務關係催她還錢，因此張男昨夜到林女位在西屯路上的住處門外，大聲呼喊林女名字要她出面解決金錢糾紛未果，憤而砸毀門外櫃子及其他物品，接著就地取材拿一旁空地的雜草堆置在林女機車上，以打火機點燃縱火洩憤。

警方表示，轄區的線上員警到場時，看見張男竟還拿著水管協助滅火，但最後機車仍是付之一炬被燒到僅剩骨架，警方追查得知是張男所為後當場逮人，張男也坦承犯案，訊後全案依公共危險等罪嫌送辦。

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(中時電子報)