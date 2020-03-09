台南市運動選手獎助金為6都之末，民進黨台南市議員蔡筱薇、李宗翰、呂維胤擔心優秀運動人才流失，9日除呼籲市府提高運動選手的獎助金外，也要求重新檢討運動發展策略。市府教育局體育處回應指出，將待5月中旬東京奧運選手遴選告一段落後，再進行通盤檢討。

3位市議員表示，部分縣市的選手參加全運會奪牌後，除了獎金外，縣市政府還每個月提供培訓獎助金；以台北市為例，每一面金牌即頒獎金30萬元，之後2年每個月再給2萬2000元培訓金，總計一面金牌可拿近83萬元。台南市雖然也有獎助金制度，但卻比不上其他5都，以全運會個人項目金牌標準來看，台北、新北、桃園、台中、高雄的培訓金都破萬，台南卻只有區區6000元，還只針對優勢運動。

3人還認為，台南市的「優勢運動計畫」每年編列1000萬元預算，卻僅以「羽球、舉重、桌球、帆船、划船、射箭、田徑、體操、跆拳道、硬式網球、滑輪溜冰、現代五項」等12項優勢運動為主要發展項目，出發點雖立意良善，但對其他項目選手來說，似乎不太公平，也容易讓比較有「遠見」的選手，提早將戶籍遷到其他獎金高的地方，導致台南運動人才流失。

教育局體育處認為，台南市從2014年起即透過優勢運動計畫，每年編列1000萬元，每月發給優秀運動選手3000至8000元培訓金，補助運動項目也從7項逐漸擴增至12項，並增加對具發展潛力的青少年選手補助，足見對優秀運動選手之重視。

體育處強調，因優勢運動計畫的目的，係為培訓台南市參加2020東京奧運的優秀運動選手，該計畫達成階段性目標後，將於5月中旬各運動種類的東京奧運選手遴選告一段落後進行通盤檢討，研商未來計畫的執行方式，並朝針對全國運動會獲得前3名的選手，依名次每月給予不同額度的培訓津貼為調整方向，以更有效地挹注優秀運動選手培訓資源。

(中時 )