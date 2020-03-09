新冠肺炎疫情持續擴散，國際油價也來攪局，金融市場9日出現劇烈波動，道瓊期、日港股早盤狂瀉千點，台股也一度重挫300點，回測1萬1千點大關，油價亞洲盤開盤狂殺30%。分析師警告，原油已經成為市場最大的問題，嚴重性勝過肺炎疫情。

外媒報導，Vital Knowledge創辦人克薩福里（Adam Crisafulli）周日發布報告指出，原油已經成為目前市場最大的問題，如果布蘭特原油持續走低，美股標普500指數幾乎不可能出現反彈。

他指出，石油對美國經濟至關重要，因為該行業僱用了許多人，高槓桿率的石油和天然氣公司是固定收入市場的關鍵。

許多華爾街人士原本預計OPEC將進一步減產，以提振油價。但在周五的談判破裂之後，OPEC的盟友俄羅斯拒絕同意擬議中每天減少150萬桶的產量，如今供應方面可能也出現問題。這個由14個成員國組成的OPEC及其盟友也未能就延長目前的減產達成協議。

曾任艾克森美孚中東問題高級顧問、現任美國石油公司首席執行官的Ali Khedery警告，2020年油價恐達到20美元。

(中時電子報)