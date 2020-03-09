北部某高中一名邱姓體育老師，因有不當體罰、辱罵學生情事，上課常遲到，或是一直玩平板，因而遭校方依「教學不力」資遣。邱師不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，認為校方資遣合法，判邱師敗訴，可上訴。

校方2018年6月間接獲學生、家長檢舉，認為邱師有教師法規定「教學不力或不能勝任工作」情情，成立調查小組調查及教師評審委員會審議後，認定邱師不適任，同年8月予以資遣。

邱師提告主張，校方未經輔導期就資遣他，違反法律程序，且教師成績考核會另以同樣理由對他記過1次、考績丙等，違反「比例原則」、「一事不二罰」原則，他在上課中使用平板，目的則是為了拍攝學生動作，輔助教學，請求撤銷資遣處分。

合議庭調查家長投訴內容，以及校方訪談12位學生、1位導師的紀錄，發現邱師上課中不僅對學生有敲頭、彈耳朵、打臉頰等動作，還曾罵學生是「壞小孩」、「天兵」，邱師經常遲到，有時蹺課，曾有學生體育課受傷，卻找不到老師，只能自己去保健室求助。

學生並指出，邱師經常放著學生作操、打球、游泳，自己在旁邊滑手機、平板，還有學生曾在日記上記載：「游泳課記趣...難得邱老師沒滑平板！...」

合議庭認為，邱師教學不力、不適任明確，同時構成教師法解聘及資遣事由，且他在2015年間就曾因相同事由接受前校長輔導，未滿3年又再犯，不必再經輔導程序。

合議庭並指，年終成績考核是針對教師整體表現所做的綜合評量，不具處罰性質，校法並未違反一事不二罰原則，考量邱師教學情況，原處分也無違反比例原則，遂駁回邱師之訴。

(中時 )