台北市長柯文哲先前因洩露陽明山防疫所，屢遭綠營側翼及網友撻伐，更被嗆不值得信任，柯9日受訪表無奈表示，新冠肺炎是主要敵人，不希望7分防疫、3分打柯，沒必要，事前他也接到衛福部公文說要公布及中收容所，衛福部長陳時中也不小心差點講出某個醫院，但中央決定，他還是奉行遵守。

柯文哲表示，他的態度是這樣，現階段新冠肺炎還是主要敵人，不希望「7分防疫、3分打柯」，沒必要，他也不會故意洩漏什麼東西、講話也不是刻意要怎樣，連陳時中也不小心差點講出某個醫院，但在這件事情前，他也有接到衛福部公文說要公布集中收容所，他都看過公文了，也不覺得要當祕密處理。

柯說，但防疫當前，他們還是一致，只要中央決定，他還是一體奉行，自己雖有主張，不過只要中央決定，他還是遵守，這都是沒必要的紛擾，先把這疫情克服過去再講。

媒體詢問，柯曾稱「陳時中指揮不錯，自己也不差」，柯嘆「其實喔，整段訪問去聽也沒什麼問題，你要拿其中一句話出來切、再放大，我只能說辛苦了！」

(中時 )