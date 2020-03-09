雖然新冠肺炎影響大陸產業復工時程，但2月航空貨運市場卻出現吃緊情況，在台灣及北美成長的帶動下，中菲行(5609)2月營收年增6.1％，達到11.77億元，累計前2月營收24.93億元，年減6.5％。

大陸受疫情影響不但影響復工時程，也衝擊了客運表現，也因為客機航班大幅減少、導致機腹載貨數量大銳減，突然進入大陸的貨物出現需求大於供給，原本貨機不足以支應，全球各地搶進上海、北京、廣州的貨都只能搶艙位，導致運價飆漲，航空貨攬比重高的中菲行因此受益。

中菲行2月的營收分布來看，台灣地區營收0.95億元，營收占比8.1％，年增15.6％；美洲地區營收4.19億元，營收占比35.6％，年增29.1％；亞太及其他地區營收2.12億元，年增7.2％；香港及大陸地區營收4.18億元，占比35.5％，年減9.9％；歐洲地區營收0.33億元，占比2.8％，年減19.4％。

(時報資訊)