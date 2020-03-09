國際原料價格下滑，鋼筋大廠豐興(2015)轉開低盤，本周廢鋼收購價調降每公噸200元，鋼筋跌300元，型鋼產品則為平盤。

鋼價隨著原料價格波動；2月下半月隨著原料價格帶動鋼價反彈，但國際原料行情上周漲勢停頓，豐興上周鋼價全面開平，本周則隨著原料價格下調盤價。

原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸價格跌10美元至240美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌8美元至235美元。澳洲鐵礦砂則由每公噸83.6美元上漲至89.5美元。

豐興上周一開出內銷盤價，全面維持平盤，但本周降廢鋼收購牌價200元，價格成為每公噸6600元；本周鋼筋跌300元，鋼筋每公噸牌價降至1.48萬元。型鋼每公噸牌價則維持2.04萬元。

回顧先前，主要原料國際廢鋼價格急漲，帶動國內廢鋼行情跟漲；豐興2月19日周間先行調升鋼筋價格，每公噸調漲300元，2月24日當周續開高盤，鋼筋再漲200元，累計兩周共漲500元。隨著國際原料行情走平以及市場回補庫存的力道趨於平趨，豐興上周開出廢鋼、鋼筋、型鋼產品均為平盤。

展望今年，隨著台商回流及公共建設工程持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，仍可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績逐步加溫。

春節後工作天數回復正常，加上鋼品出貨量增加及價格上漲，豐興2月營收24.83億元、年增49.98%，自結單月合併稅前盈餘為2.77億元，月增84.66%、年增123.38%。豐興前2月自結合併稅前盈餘4.27億元、年增9.76%，每股稅前盈餘約0.73元。

(時報資訊)