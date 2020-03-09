就算「小皇帝」詹姆斯生涯已拿4次年度MVP、3次總冠軍賽MVP，但他還不滿足嗎？相當熟悉詹皇的《ESPN》資深記者溫霍斯特爆料，詹皇認定2011年年度MVP應該給他，而不是「飆風玫瑰」羅斯，甚至2015年總冠軍賽MVP也該是他的。

「詹姆斯認為他的年度MVP數量應該要有6或7個才對，他感覺羅斯2011年的年度MVP應該是他的，當年他沒法獲獎的主因，在於大家因為他從騎士跳槽熱火，才會決定懲罰他，」溫霍斯特說，「他也認為自己待在騎士應該拿到更多獎項。」

「他甚至認為2015年總冠軍賽MVP不該是伊戈達拉，而是讓他成為自從韋斯特之後，首位輸方FMVP。」溫霍斯特表示，「詹姆斯當然永遠不會承認這些想法，但他永遠想要總冠軍賽MVP獎盃，也自認應該擅長領導隊友與打出團隊而受褒獎。」

不過詹姆斯最近才說過，自己想要追逐的不是年度MVP獎項，而是成為一個偉大的球員，可是溫霍斯特強調，其實詹皇相當渴望這些獎項，《ESPN》另一個記者拉夢娜連忙打圓場，「這只是詹姆斯宣示自己對這個聯盟的統治權方式之一！」

(中時 )