電動車日益普及，帶動電動車充電相關裝置需求成長，SiC功率元件因可提升電動車與電網間更高運作效率，在車載充電器(OnBoard Charger；OBC)及快充設備領域具發展潛力。

電動車技術日益成熟，且各國政府對汽車採取嚴格碳排放標準，帶動油電混合車及純電動車等泛電動車需求高度成長，為提高能源利用效率，車廠多以發展PHEV(插電式混合動力車)與BEV(純電動車)為主，從PHEV與BEV市場規模來看，2019年合計為215萬台，預估2026年將增至1790萬台；而PHEV與BEV車款內都會設置OBC，作為充電過程中汽車與交流充電椿對接的橋樑。

隨著車主對電動車充電時間要求愈來愈短，業者或政府不僅增加快速充電椿的布建，且功率規格朝350kW發展，使充電時間能與加油時間相當(降至5~7分鐘)；其中，BEV車款因所搭載的電池容量大，故BEV銷售量為驅動快速充電椿需求成長的關鍵，預估2020年到2024年每年將增加30%。

為補充電力能源，則需藉由充電椿、電源轉換器等，對車載電池充電，根據DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察，雖SiC(碳化矽)功率元件價格約為矽基元件5倍，然導入電源轉換器，可提升電動車與電網間更高的運作效率、提高系統穩定度、系統及裝置小型化、縮短充電時間、延長電動車續航力等，因此在車載充電器(OnBoard Charger；OBC)及快充設備領域具發展潛力，為縮短交流充電方式的時間，功率規格朝22kW發展，其中OBC內轉換器漸導入SiC功率元件，優勢為在高功率環境運作下，能耗損失少，也因SiC元件開關速度快以致效率提升等，有助於系統體積及重量縮減，延伸的好處是可增加電動車續航力。

由於SiC較矽基元件具耐高壓、對應更高輸出功率、降低週邊電子元件損壞率、於嚴苛環境下信賴性高等優勢，因此在快充領域應用有很大發展潛力；此外，SiC元件可縮小快速充電椿的體積，故延伸好處是能提升快充站土地利用坪效。

(時報資訊)