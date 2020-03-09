第29屆「台灣精品獎」選拔即將於3月16日開始報名，執行單位外貿協會並將於全台辦理5場說明會，即日起開放報名。貿協表示，台灣精品獎得獎產品將可獲得豐富國際推廣資源，希望吸引更多優質的台灣企業加入，為台灣產業形象打拚，共同航向國際市場。

貿協表示，對台灣企業而言，獲得台灣精品獎代表獲得國家級肯定，堪稱為台灣產業間的最高殊榮。獲獎產品有機會參加國際貿易局與外貿協會攜手在國際市場推動之一系列產業形象與品牌推廣活動，爭取國際曝光，拓展市場商機。根據歷屆獲獎企業反饋表示，參選台灣精品獎是提升公司品牌形象的最佳契機。

第29屆台灣精品獎選拔將於3月16日至6月22日開放線上報名，同時將辦理5場全台巡迴說明會，由獲獎經驗豐富的企業分享攻略心得。五場說明會分別是：3月18日(台北)、3月19日(台中)、3月24日(台南)、3月26日(高雄)、3月27日(新竹)、3月30日(桃園)。因應疫情影響，台灣精品選拔說明會也將全程直播及錄影。

有台灣產業界奧斯卡獎之稱的「台灣精品獎」今年已邁入第29屆，該獎項是由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，選拔依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」四大專業領域，由百餘位國內專家學者組成評審團，對參選產品進行評鑑，以全方面構向挑選出最具創新及優質的產品。

(時報資訊)