美元指數急跌，日圓今早盤兌美元再升破103，創2016年11月以來新高價。日圓匯價急升，恐對在日本有設廠的公司形成匯損壓力，日圓升值也使得日本廠生產成本增加，今早日圓升值受衝擊較明顯包括環球晶(6488)和中美晶(5483)，2檔個股盤中均跌逾4個百分點。

環球晶去年合併營收580.94億元，較前年下滑1.6％，法人估算全年獲利亦與前年持平。今年1月合併營收月減11.6％達41.89億元，較去年同期減少19.4％，受到農曆春節工作天數減少及昆山廠停工所致。

環球晶昆山廠已於2月初復工，加上農曆年後矽晶圓出貨止跌回升，法人預期1月將是今年單月營收低點，2月後逐步成長，全年營收亦可望逐季成長。2月合併營收為42.79億元，年減9.49%，但月對月卻是成長了2個百分點。

中美晶持有環球晶股份約51.17％，累計2019年全年的合併營收為655.1億元，創歷史次高。今年2月營收為48.45億元，年減約1成。中美晶的太陽能業務2019年持續改善，賠錢的訂單就捨棄生產，中美晶在太陽能事業仍以聚焦電廠開發，去年電廠營收約有10億新台幣水準，其中8億為開發以及興建電廠、2億為自有電廠的售電收入，而今年預計電廠開發的業務還會再加快，目前已在手將建的電站約有10MW，仍有約逾10MW的電站在洽談中，且擬興建的電站都幾乎已有預定買家。

(時報資訊)