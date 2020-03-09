銀行業者在2月份進行情人節調查發現，約七成客戶表示將因疫情改變慶祝方式，減少聚餐、逛街與出遊的頻率（77%）；同時網路調查也顯示，超過半數受訪者將調整歡慶方式，以「不出門在家慶祝」佔最多數，比例高達74%。台灣樂天市場分析站上數據發現，今年「節日宅在家」消費趨勢將持續到白色情人節；舉例來說，與往年相較，二人份餐具、廚具等訂單數量提升約三成，尤其近年民眾開始重視數位健康，紛紛在情人節相約關閉手機，並選擇以共同動手做菜取代出外吃大餐。

樂天市場進一步指出，白色情人節回應愛意應該要兩人一同慶祝，而宅在家一起「自己動手做」能讓情感更甜蜜。除了一般的開火做菜以外，一起做甜食、點心也超受歡迎，如DIY「隨鮮瓶果汁機」、「優格機」、「釀酒器」等商品，在接近情人節時，都有較驚人的成長幅度，如「隨鮮瓶果汁機」的訂單數較往年同期成長約45%，「優格機」與「釀酒器」則分別成長36%、30%，可見消費者更加重視生活創意與創造節慶情趣。

樂天市場特別從站上精選出7款白色情人節「自己動手做」神器，讓你DIY出滿滿的「心意」與「新意」！同時，3月份樂天市場除了推出消費滿3,000回饋10%點數、刷卡最高享10%回饋等活動以外，更有最高回饋30%、下單再抽「 桃猿開戰 」VIP包廂，享受尊榮的觀球體驗，好康攻勢一波接一波，不可錯過！

樂天市場精選出7款白色情人節「自己動手做」神器．美國 Oster BALL 隨鮮瓶果汁機：每天只要三步驟：裝食材、輕鬆打、帶著走，就能輕鬆滿足一日五蔬果的配額，隨時補充每日所需纖維及營養，隨行杯身採用TRITAN材質，通過美國FDA及SGS檢驗合格，不含塑化劑或雙酚A，讓您食在好放心！?

．日本BRUNO LOE037 優格機：在家也能自行製作優酪乳、甜米酒、味噌等各種發酵食品的超級機器，依據食品不同的最佳溫度設定，控制發酵時間，不僅外觀漂亮、更能贏得愛的目光，今年白色情人節開始就用它討好重視健康的另一半吧。

．ALCHEMA 智慧釀酒機：不論啤酒、水果酒、清酒、蜂蜜酒都能自己輕鬆釀！讓自釀變得簡單、有趣、易於分享，讓專屬個人的「愛的酒館」永遠不打烊。

．《EXCELSA》陶製心型烤盤：今年的白色情人節就來做點心吧！看著熱騰騰的派餅、甜點出爐，心情都好起來了；陶製樸實質感，加上超應景的愛心型設計，給你更溫馨的氛圍，是餐廚生活必備的單品。

．日本Haier JL-ICM720A PLUS冰淇淋機：在家也可以自己做出超美味的冰淇淋、優格、冰沙 等點心的多功能冰淇淋機，操作簡單、乾淨衛生，兩人一起準備食材，更添情趣。

．利仁自動旋轉烤串機：智慧恆溫設計加上旋轉功能，讓食材受熱均勻，且垂直燒烤讓滴落的油脂不會與發熱體接觸產生油煙，除了鎖住食材鮮香，更讓你吃的健康、吃出樂趣。

．Vitamix S30 輕饗型全食物調理機：單鈕操作，簡單輕巧不費力，且擁有攪拌、混合、切塊、磨粉等多樣調理功能，是探索食物美味、維持健康活力的秘密武器，不可缺的廚房好幫手。

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