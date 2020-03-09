白色情人節將至，你是否已經找到共度浪漫時光的另一半了呢？如果沒有，也許你應該破除心中的自我設限和刻板印象，勇敢相信愛情一次！亞洲最大交友社群 Paktor 拍拖集團旗下實體約會服務「拍拖約會吧」在情人節前夕公布內部訪談數據。數據顯示，雖然大多數人認為女生傾向跟比自己年長、或身高比自己高的男性約會，但是實際上，高達 76% 的女性並不介意跟「鮮肉」約會，更有高達 63％ 女性不介意跟身高較矮的男性約會！

而在這樣浪漫的季節裡，為了鼓勵單身男女敞開心胸、勇敢追愛，拍拖約會吧也首度與臺虎精釀合作，即日起到 3 月底止，只要來拍拖約會吧台北和台中辦公室參與戀愛訪談，即可獲得臺虎精釀提供的脫單祝福禮——經典 9.99 調酒系啤酒「柯夢?單」乙罐，限量 314 名。此外，在 3 月 11 日晚間，拍拖約會吧也將與臺虎精釀旗下調酒吧 Bodega 共同推出一日限定的「微醺相談室」活動。在專業戀愛顧問和柯夢?單的引領下，放鬆心情，一對一暢談愛情大小事！

破除刻板印象！訪談發現：63% 女生不介意跟身高較矮的男性約會自 2015 年推出以來，拍拖約會吧以 Paktor 多年累積的線上交友資料為基礎，透過專業戀愛顧問的一對一深度訪談，再加上秘書團隊依會員資料庫進行精準配對，以數據化、現代化方式為全台單身男女牽起紅線。目前拍拖約會吧全台累積會員資料庫已超過 20 萬人，男性會員年齡落在 25 到 40 歲，女性會員年齡層在 22 歲到 35 歲，每月成功促成超過 900 組約會。

拍拖約會吧長期觀察台灣單身族群動態，從中發現，台灣男女對於約會交往的刻板印象已漸漸消除。例如在亞洲社會刻板印象中，女性傾向跟比自己年長、身高比自己高的男性約會。但從拍拖約會吧的內部訪談發現，現代男女越來越不在意這些傳統包袱。

根據數據，76% 女性不在意跟年紀比自己小的男性約會，68% 女性不介意跟年紀比自己小 1 到 3 歲男性約會，57% 女性不介意跟年紀比自己小 3 到 5歲男性約會，更有 45% 女性不介意跟年紀比自己小 5 到 8 歲的男性約會。

此外，63% 女性不介意約會對象的身高比自己矮，52% 女性可以接受身高差距 1 到 5 公分，45% 女性可以接受身高差距 5 到 10 公分，更有 35% 女性可以接受身高差距多達 10 公分。

Paktor 實體約會事業群台灣區總經理何佩珊表示：「拍拖約會吧向來鼓勵大家敞開心胸，不要自我設限。我們認為，兩人之間的交往，不應該只看外在條件，真正該重視的是彼此個性契合度，這才是穩定交往的關鍵。」

勇敢追愛！拍拖約會吧攜手臺虎精釀，助都會男女找到Miss/Mr. Right，為了鼓勵單身男女不再自我設限、勇於追求專屬自己的美好戀情，拍拖約會吧首度在白色情人節檔期與臺虎精釀合作，幫助大家找到 Miss/Mr. Right！

即日起到 3 月底止，只要來拍拖約會吧台北和台中辦公室參與戀愛訪談，即可獲得臺虎精釀提供的脫單祝福禮物——經典 9.99 調酒系啤酒「柯夢?單」乙罐，限量 314 名。柯夢脫單以莓果口感為主調，檸檬汁和柑橘鮮明的餘韻、酸度令人迷醉，在輕鬆優雅的夜晚啜飲一口，觥籌交錯間彷彿瞬間置身紐約曼哈頓，俯瞰繁華城市夜景，等候那位即將來到身邊的Miss或Mr. Right。

此外，拍拖約會吧也首度將戀愛訪談地點從辦公室移到氣氛慵懶舒適的調酒吧，舉行一場一日限定的情人節快閃活動！ 3 月 11 日晚間 8 點到 10 點，拍拖約會吧將與臺虎精釀旗下調酒吧 Bodega 合作推出「微醺相談室」，在專業戀愛顧問和柯夢?單的引領下，讓你更能放鬆心情，一對一暢談愛情大小事！活動名額限量六名，快來報名吧！

【活動資訊】微醺相談室 —— 拍拖約會吧 x 臺虎精釀 白色情人節一日限定活動活動時間：3 月 11 日（三）20:00-22:00活動地點：Bodega （台北市大安區仁愛路四段 27 巷 34 號 B1）報名連結：https://reurl.cc/oLzkrg

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