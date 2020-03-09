國光生物科技股份有限公司（4142）今（9）日公告2月自結餘營收為新台幣459萬元，累計今年1—2月自結營收為新台幣3.61億元，較去年同期營收0.34億元，成長幅度為935%。

2月營收較去年減少主要原因為第二條無菌針劑充填線的建置目前進行到廠房設施的施工，使得原有第一條充填產線的使用因此受到限制，今年的產品生產排程也配合工程而調整。原第一條充填線產能於第一季後將會恢復，待2021年第3季第二條無菌針劑充填線完工後，在兩條充填線配合下的充填總產能提高數倍，將可充份供應未來國內外的訂單需求。

國光生技在WHO宣布今年北半球流感疫苗病毒株後，已立即開始季節流感疫苗的原液生產，以供今年的流感防疫需求。同時，國光今年將進行六個月至三歲以下幼童四價流感疫苗的臨床試驗，以提供全年齡層人口最完整的流感保護。

國光生技為台灣第一家專業人用疫苗公司，具備疫苗從研發到生產全程自製能力，為因應當前新型冠狀病毒疫情，國光在今年一月初即已成立專案小組，投入新冠病毒疫苗開發研究，國光生技擁有疫苗專業研發及生產能力，且長期為政府重大疫情爆發時的防疫夥伴，日前已與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發，及動物模式建立等，雙方聯手可望讓新疫苗的開發更為順利，期望為全國人民防疫再添利器。

展望2020全年，法人預估，假設國光生技2020年度的台灣公費及外銷流感疫苗訂單如同預期且當年度出貨完畢，加上2019年台灣公費流感疫苗遞延至今年第一季交貨的營收，以及Protein Sciences/Sanofi與天道充填訂單的效應下，預估國光生技今年在營收及獲利上將雙雙持續成長。

(中時電子報)