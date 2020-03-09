美國眾議院4日前通過《台北法案》，要求美國行政部門應採積極作為，支持台灣強化與世界各國的正式外交與非正式伙伴關係；立法何志偉今（9）日在立院外交國防委員會中，就該法案相關後續工作以英文質詢外交部長吳釗燮，也獲得外交部承諾將邀請提案人參議員賈德納（Cory Gardner）及相關友好議員及官員於520來訪。

何志偉表示，為避免中間許多翻譯的落差，並表達誠摯邀請美國友人的心，所以與吳釗燮用英語詢答；何志偉指出，《台北法案》要求美國政府支持台灣與印太地區國家以及世界各國發展關係，我國應繼續提升與美國、日本和歐盟等友好國家的合作關係，並延伸相關夥伴關係，至第三地開發新市場，例如結合歐洲復興銀行前進東歐，或與美國合作組團赴中南美洲考察商機，以及與日本在亞洲和新南向國家合作。

吳釗燮在回答我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的進度時指出，CPTPP會員國間已開始推展關稅減免等互惠措施，外交部將把握機會，配合整體氛圍和他國申請加入情況，採取必要作為，今年可望在推動加入CPTPP有實質進展。

雖然今年520總統就職目前因為疫情取消相關活動，但何志偉也要求外交部積極考量邀請《台北法案》的提案議員及相關部會官員，吳釗燮也承諾將發出邀請，讓這些外賓好好地了解台灣。

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(中時電子報)