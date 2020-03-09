又到了太平區頭汴坑枇杷成熟的季節了，為防制宵小覬覦，太平警方特別在這段期間實施「護農專案」勤務，除加強巡邏勤務外，亦提供防竊諮詢，建立防竊巡邏網，一同與果農們合作聯防，讓轄區果農們感受到警方的用心。

每年3、4月份是太平枇杷生產旺季，由於先天條件佳，加上農民用心栽培，品質全國聞名。枇杷盛產這段期間，田園一片黃澄澄套袋滿山滿谷蔚為壯觀。辛苦一整年的農家們，處處可見全家動員一起採收成果，但也深怕有不肖宵小覬覦，太平警方數十年來如一日，每年從枇杷產季開始即規劃「護農專案」，針對枇杷果園、集散場、合作社及包裝場實施重點巡邏，並透過社區守望相助隊協助，強化防竊勤務，讓果農能安心無憂地享受辛勞的成果，有時果農們看到警方巡邏時還頻向警方打招呼及說聲謝謝，並感謝警方的用心。

其中，高齡77歲黃姓果農，從20歲就開始種植枇杷迄今已50多年，當地民眾都稱他為『枇杷阿公』，得過多次枇杷評鑑大獎的他，種植枇杷面積約2甲多，每年這時候對於派出所協助，特別感觸良多，直呼：「有警察兄弟的幫忙，現在晚上都不用擔心水果會被偷了。」

頭汴派出所所長林志堅表示，這段期間正值季節性農作物出產旺季，為確保果農們辛勞投入之心血能夠收成，除增加巡邏密度、加強防竊設備外，並結合守望相助隊一同建立綿密的「防護網」，讓果農能夠安心收成，享受辛勞的成果。

(中時 )