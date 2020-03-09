新冠肺炎已讓全球約100個國家淪陷，台大公衛學院9日抗COVID-19第五周網路直播說明會，台大公衛學院副院長陳秀熙以數據比較「中國模式」和「義大利模式」，表示義大利死亡病例多，主因是肺炎病患轉重症的比例太高，是中國的2.5倍。要控制「疾病進展指標」，決戰點就在醫療資源的分配和總量要合理且足夠。

陳秀熙指出，義大利死亡個案激增，雖宣布封城，「但我們覺得還是封得太慢，會產生下一段效應！」美國也爆發疫情，R0值（平均1個染病者可傳染人數）達到4.5；伊朗、西班牙也開始出現死亡個案。

陳秀熙說，傳染病早期因為都是嚴重個案，致死率較高，所以早期不適合一直報導致死率，時間要整個展開來看。現在已可看出伊朗屬於極高致死率；義大利是高致死率；韓國很特殊，因為篩檢多、確診多，但致死率低；美國則都集中在長照中心，是很大警訊。陳秀熙特別點出義大利後期死亡人數是前期的快10倍，這表示義大利醫療已有很大負擔。

他分析此次疫情除了鑽石公主號之外，全球大部分確診個案都是15到49歲，年長者個案不多，僅1成5到2成，但是死亡以65歲以上居多，義大利約85％，其他各國75％。因為目前得知新冠肺炎以年輕者傳給長者居多（16.7％），是長者傳給年輕者（2.9％）的5倍，但是死亡率卻集中在年老層。

陳秀熙把新冠肺炎病患分為輕微、肺炎（需門診或住院治療）以及重症（急性呼吸窘迫症，要住ICU加護病房）三類，比較「中國模式」和「義大利模式」，兩國輕症轉肺炎都是72.8％，但中國僅4.6％從肺炎轉為重症，重症有40.5％死亡；義大利有11.6％從肺炎轉為重症，重症有47％死亡，兩個數據都高於中國，「決戰點就在於醫療資源配置是否合理，以及醫療資源是否充足。」

陳秀熙強調，經濟和健康互為一體，此次全球過早亡故（premature death）占47.5％，讓人惋惜；短短不到一個半月，光是義大利、中國、伊朗3國家，生命損失（死亡人數乘以平均餘命）和失能損失（患病人數乘以患病時間）總共是1萬8038年，是茲卡病毒的100倍，是伊波拉病毒感染症的430倍；用各國GDP來算，即使不計其他政治經濟衝擊，新冠肺炎已經造成人命或人力2億美元損失，世界衛生組織必須重視。

(旺報 )