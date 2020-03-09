◎５月底吹熄燈號 六福客棧回應了

新冠疫情重挫住房率，六福客棧5月底確定熄燈，稍早六福證實此消息，表示因危老案通過，將進行後續改建作業，金鳳廳將營業至2020年3月31日，客房服務及福園餐廳營業至同年5月31日。

◎台灣參與WHO？吳釗燮：將評估是否能召開

新冠肺炎在全球延燒，外交部長吳釗燮今天透露，我方雖無法參與世界衛生組織，但日前也參加各項秘密會議，並擬邀請各國衛生部門到台灣針對防疫共同研商，取代WHO無法達到的功能。至於今年的世界衛生大會，因瑞士疫情不斷，我方將評估是否能召開？以及是否適合參與？

◎罷韓遞件百人群聚 鄭照新籲：做好防疫

罷韓團體9日上午浩浩蕩蕩前往高市選委會遞交連署書，上百名參與志工沿街呼喊口號，營造罷韓氣勢；針對罷免，高市新聞局長鄭照新強調，尊重中選會「指揮」管轄的高市選委會獨立行使職權，高市府不會過多介入，現階段市府團隊推動市政外，也配合中央防疫工作，由於疫情發展狀況不明，即使罷韓團體針對市長，市府仍呼籲團體相關活動做好公開群眾防疫措施。

◎港專家：全球70％人感染獲抗體 疫情才會減緩

香港新冠肺炎疫情未見消退，香港大學微生物學系講座教授袁國勇 9日在電台節目中重申，新冠肺炎疫症短期內不會完結，因全球多國愈來愈無法完全截斷病毒的傳播鏈，認為要直至大部分人受感染，獲天然免疫抗體後，疫情才會開始紓緩。

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(中時電子報)