教育部前代理部長、國立臺北科技大學講座教授姚立德（右）頒發獎座給靜宜大學校長唐傳義（左），肯定靜宜辦學績效。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

天下雜誌群創辦人長殷允芃（右）頒發獎座給靜宜大學校長唐傳義，肯定靜宜辦學績效。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

Cheers雜誌社長劉鳳珍（左）頒發獎座給靜宜大學校長唐傳義，肯定靜宜辦學績效。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

《Cheers》雜誌每年舉辦「大學辦學績效成長TOP20」評比，靜宜大學在國際化、教學創新及弱勢學生輔導等方面備受肯定，脫穎而出，在全國148所評比大學中，名列全國第12、綜合型私立大學第4，優於眾多國立大學，深受肯定！校長唐傳義說，靜宜具備國際視野，讓專業力得以發揮；因應快速變遷的環境與未來，這是靜宜大學脫穎而出的關鍵。

《Cheers》副社長暨總編輯盧智芳指出，透過問卷調查，大學校長認為「加強系所特色教學」、及「提升國際知名度」是最迫切議題；學生則最需培養「跨領域的思維及創造力」與「自主學習的規劃能力」。

靜宜大學校長唐傳義說，未來是跨域創新的世代，靜宜不僅展現創新教學，在跨域人才培育，也提供很好平台！該校積極培育學生「國際移動力」、「AI資訊力」及「敘事力」等跨域知能的核心素養；具備國際視野，讓專業力得以發揮，因應快速變遷的環境與未來，這是靜宜大學脫穎而出最大關鍵。

靜宜傳承創校的美國主顧修女會「為弱勢服務」理念，以「學習取代工讀」，透過課業、證照與職涯輔導，及就業力培訓等多元機制，獲得獎助學金，提供完整的學習資源，翻轉學生未來。

「國際力」是靜宜的特色！唐傳義指出，靜宜擁有全國最豐沛的國際化資源，榮獲教育部「學海飛颺」、「學海惜珠」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」等4項計畫，補助總額全國第一！

靜宜全球姐妹校達450多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校，學生可前往全球750多所海外學校留學；其中透過ISEP會員學校留學只需支付就讀靜宜的學雜費、住宿費，及當地生活費，對培育學生國際觀、累積海外實戰經驗都扮演重要推手。鼓勵學生只要設定目標，主動學習、逐步達標，必能在靜宜實現夢想！

值得一提的是，靜宜是天主教學校，透過教會及國外校友的連結，讓學生進到靜宜，就走入世界！校友也積極提供實習機會，讓學生在校即能學習未來所需的職能，踏出成功的第一步。

靜宜大學在教學創新與時俱進，積極推動創新教學及深化學習，唐傳義指出，靜宜最近與業界知名的團隊共同推動「服務創新與設計」相關課程及訓練；藉由個案實作教學，培養學生兼具理論與實務的專業力！靜宜的目標是讓愛透過合作，使每個人能發光發亮。

靜宜更以「議題導向」課程，培養學生「跨域思維及創造力」，例如解決空污，與目前疫情等相關議題，都需要團隊及跨域合作。其次，跨域合作的工具也很重要，靜宜研發的桌遊，讓學生在大一課程中學習桌遊，可透過引導，創造及發展新的知識。

唐傳義強調，靜宜推動地方創生，「做中學、創中學」是靜宜在教育的創新！目前超過50位教師參與及設計地方創生工作，協助特色鄉鎮，塑造地方意象，藉此帶動觀光，也成為學習基地！

未來創新發展，「人才」最關鍵！108課網人才培育新思維，「靜宜準備好了」，讓學生擁有品格、能力等核心素養，能務實致用，將知識內化，轉化成真正帶得走的能力。

(中時 )