酒駕警官張博鈞陞遷案扯出警政署長陳家欽及內政部長徐國勇心結。國民黨立委林思銘上午在立法院質詢時問到陳家欽。陳家欽說，他任用張博鈞是看中其才華及能力，外界觀感不佳他已撤銷晉升；徐國勇則說，有許多兩線三匿名舉報，對此表達不滿，撤銷也是應該的。

陳家欽及徐國勇為了警政人事內鬥，被媒體報導浮上檯面，陳家欽上午表示，他辦公室有些機要的祕書缺，職缺是固定的，過去警政署長對機要傳統就是這樣任用，「我不是特例也不是首例」，他只是沿用，且張博鈞酒駕已受過嚴懲，也管制一年，依內部人事規定，管制一年是可以晉升的，他任用酒駕警官是任用其才華跟能力，協助他警政、防疫，大家認為不該用，他也撤銷了。

徐國勇應立委林思銘要求說明，三線一以上的異動才會送到部長室，兩線三陞兩線四的，署長室直接就處理了，張博鈞的陞遷他是看到媒體才知道，觀感實在是不好，後來陳家欽有傳簡訊給他，說社會觀感不好所以撤銷，「撤銷也是應該的」，事後他問了很多基層，甚至有很多兩線三警官寫很多信給他，甚至有匿名的，表達憤怒不滿，說張博鈞也沒記功，還有很多人抓毒抓槍陞不了兩線四。

林思銘說，張博鈞酒駕，又沒有特殊貢獻，任用他社會負評很大。

(中時 )