彰化動物防疫所長董孟治說，台灣野生鼬獾棲息地多半在山區，不太可能出現在市區，民眾發現的這隻鼬獾看起來伙食不錯，研判應該是民眾所飼養的。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

今天上午10點彰化縣北斗鎮有民眾在返家路上，發現一隻已經死亡的鼬獾，發現人因為擔心有狂犬病，嚇得他趕緊打電話通知彰化動物防疫所，彰化動物防疫所長董孟治說，一般來說山區才會有野生鼬獾，民眾在市區發現實屬罕見，會先進行檢驗，嚴防狂犬病等人畜共通傳染病的散播。

發現人黃旗旺先生表示，今天出門後約10點返家，在返家路上經過螺青國小對面巷子，就在路旁看到，一開始以為是貓咪，後來向前仔細端詳，才發現是鼬獾，附近也沒有聽說有鄰居飼養，擔心有狂犬病，所以趕快打電話給動疫防疫所。

彰化動物防疫所長董孟治說，目前已經派同仁前往處理，主要還是擔心有狂犬病問題，所以回來以後會先進行檢驗的部分，而台灣野生鼬獾棲息地多半在山區，不太可能出現在市區，民眾發現的這隻鼬獾看起來伙食不錯，研判應該是民眾所飼養的。

鼬獾通常臉部呈黑褐色，由頭頂經後頸至背中央有一白色縱帶，額頭至眼睛周圍有明顯的白毛，一般野生鼬獾體長在35～40公分，尾長14～20公分，體重1～1.75公斤，民眾發現切勿捕捉、或接觸野生動物，而彰化市區為何有鼬獾陳屍在路旁，目前相關單位正積極調查中。

(中時 )