8日下午桃園市龍潭區中正路驚傳槍響，且造成3間店家玻璃破損，及2台路邊停車的車輛，警方接獲報案後，經調閱監視器，隨即發現可疑涉案車輛，並通知嫌犯到案說明，目前已依毀損罪移送法辦。

警方表示，嫌犯使用空氣槍以BB彈射擊，造成3間店家玻璃破損，及2台路邊停車的車輛，案發後經警方調閱現場附近相關監視器，鎖定涉案人、車並通知到案說明，嫌犯亦於9日凌晨到案，訊後已依毀損案件函送法辦，警方表示，槍枝部分須待送檢驗鑑定結果，再行另案偵辦。

(中時 )