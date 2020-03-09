龍潭驚傳槍響 店家玻璃全粉碎 12:342020/03/09 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ▲桃園龍潭中正路驚傳槍響，造成店家玻璃全碎，警方獲報後，已通知嫌犯到案，並依毀損案件移送法辦。 （翻攝自【龍潭人】社團－鄉親交流廣場） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8日下午桃園市龍潭區中正路驚傳槍響，且造成3間店家玻璃破損，及2台路邊停車的車輛，警方接獲報案後，經調閱監視器，隨即發現可疑涉案車輛，並通知嫌犯到案說明，目前已依毀損罪移送法辦。 警方表示，嫌犯使用空氣槍以BB彈射擊，造成3間店家玻璃破損，及2台路邊停車的車輛，案發後經警方調閱現場附近相關監視器，鎖定涉案人、車並通知到案說明，嫌犯亦於9日凌晨到案，訊後已依毀損案件函送法辦，警方表示，槍枝部分須待送檢驗鑑定結果，再行另案偵辦。 (中時 ) #警方 #車輛 #嫌犯 #店家 #玻璃 也許您會感興趣 推薦閱讀 4大產業35萬店家適用 綁國旅每房發800元 振興券遭疑不夠力 04:102020/03/05 政治要聞 高市紓困 駁二等租金減2成 04:102020/03/05 地方新聞 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 網路假交友真剝皮 天道盟分子重起爐灶遭逮 15:262020/03/05 社會 竹聯地堂勒索西裝店 老闆交200萬保護費還遭砸店 15:582020/03/05 社會 市場被嫌太吵2年遭檢舉逾300次 11人遭告強制罪、妨害自由 18:482020/03/05 社會 屏東拚觀光 推可可旅遊地圖 04:102020/03/06 產業．科技 檢舉魔人橫行 港德市場店家無奈 04:102020/03/06 地方新聞 股市短波－麗豐金雞獲補貼 Q1吃大補丸 04:102020/03/07 證券．權證 友人夜店滋事毆警 國安局軍官關切打破警局玻璃門和解 12:282020/03/09 社會 社會熱門新聞 新竹靜夜傳詭異巨響！網驚問「有人聽到嗎？」 消防局回應說 … - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 空姐人妻加班會小王 看見小狼狗就會發騷 - 社會 女大生抱怨男友喜歡馬路上摸她ㄋㄋ 怎麼辦 - 社會 三總醫師勾結黃牛詐勞保1900萬 判5年10月 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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