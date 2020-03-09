該地緊鄰三重運動中心（戴上容攝）

迪卡儂將進駐三重（迪卡儂官網圖片／戴上容新北傳真）

迪卡儂進駐新北市三重！ 迪卡儂預計本月12號進行動土儀式，預計今年底完工啟用，三重迪卡儂將是大台北地區迪卡儂中最大商城，建物為兩層樓，一樓是商城、二樓是停車場。廠商透露，目前預計提供100個以上職缺，也在研議推出三重鄉親的活動。

三重區集美街該土地鄰近運動中心、集美國小，運動人口成熟。土地面積約2公頃，原是停車場，空地近來動工，民眾紛紛猜測用途，誤傳是家樂福、活動中心、停車場等。經證實，該地將進駐法國大型連鎖運動用品量販店「迪卡儂」。

「將設室內、外兩種不同複合式運動場」迪卡儂經理蘇培芳表示，進駐三重後將是大台北地區最大間的商城，預計建2層樓建物，一樓是商場，二樓是停車場，考慮附近鄰近運動場地多，商城將設有內、外兩種「特別的」複合式運動場，提供民眾活動。

「在地人是最好的！最了解地方需求」蘇培芳表示，北台灣最大面積三重迪卡儂，徵才活動也將辦在新北，預計七月進行徵才，提供100個以上的職缺。近來迪卡儂採電子自助結帳，更看重員工與顧客間的服務，進入公司將進行三個月的職前訓練，於年底開幕時服務顧客。目前正在規畫開幕前間三重鄉親的獨家優惠。

經發局表示，建地屬新北市農會是民間投資案，沒有回饋公益性設施，市府採一條龍協助，12日將進行動土儀式，新北市長侯友宜也預計出席，市府未來也會與迪卡儂合作推出活動。

(中時 )