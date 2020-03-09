摩斯漢堡慶祝29周年，推出「分享摩斯懷舊小物照片抽萬元摩斯卡」與「經典回歸，由你決定」系列慶祝活動，同時並推出新品漢堡與點心與所有摩斯粉絲同歡。

「MOS生日快樂，分享摩斯懷舊小物照片抽萬元摩斯卡」活動，是3/9日起至4/12日止於活動期間拍照上傳與摩斯漢堡相關的懷舊物品(照片/歷年禮贈品/提袋/餐點等)至IG/FB個人社群頁面，並tag『#312摩斯生日快樂』，分享與摩斯的小故事及特殊情感，即可參與抽獎，獎項包含1,000元、5,000元儲值金，頭獎更加碼至萬元儲值金。

「經典回歸，由你決定」活動內容則是，自3/9日起至3/31日消費者從29年來的人氣漢堡共六款，於臉書官方粉絲團：摩斯漢堡「癮迷」俱樂部舉辦票選活動，票數最多者將回歸上市。摩斯周周從參與票選的粉絲中抽選一名贈送1000元摩斯卡，最終票選成功的粉絲還能加碼再抽3000元摩斯卡。

配合生日慶活動，摩斯漢堡三月新品推出「樂活蕃茄和牛堡」及「雙層摩斯吉士漢堡」。以安心智慧農場自栽的紅橡木萵苣、豐富蔬菜搭配美味和牛的樂活蕃茄和牛堡，以及經典商品雙倍升級、重量推出兩倍牛肉排的雙層摩斯吉士漢堡。

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