受制外資大逃命，在台股匯雙殺，除使周一集中交易市場開低殺低，盤中一度大跌逾300點，並且連續跌破萬一大關及年線外，新台幣兌美元匯價，也出現爆量上下大幅波動現象，盤中一度大貶逾一角，也曾一度升值至2字頭，顯示外資殺盤對股匯影響值有關單位正視。

新台幣兌美元匯率今開甫開市，暫報30.08，小貶4分，之後多、空在30元大關激烈交戰，盤中一度升值至29.991元，上漲4.9分，也一度大貶至30.148元，下跌1.08角，迄午盤則暫報30.077元，貶值3.7分。

台股方面，早盤以來，開市即大跌100點，之後一路向下殺盤，受制蘋果供應鏈三劍客台積電、鴻海與股王大立光表現疲軟，且台塑四寶也因國際油價大跌，使化中間原料看跌而重挫，加上國泰金、富邦金與兆豐金等重量級金融股也是外資殺盤主要目標之一，使盤勢一度暴跌逾300點，迄中午12：20的加權股價指數，暫報11051點，仍大跌270點，跌幅2.39%，成交1718億元。

(工商 )