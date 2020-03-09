消費者的便宜連「小數點後一位」都不能占。金管會金檢抓出信用卡循環利息超收的三種缺失，第一就是計算循環利息時，小數點後一位不是採「四捨五入」法，而是採「無條件進位」法；二是信用卡分期付款當期未繳足額，銀行從「入帳日」開始計息；三跨年消費刷卡未繳全額，銀行多計入帳日到前一年底的利息。

另外，金管會也抓到部分發卡機構沒有建立信用卡計息的第三方驗證機制，即各發卡機構對信用卡客戶每月所收取違約金及循環信用利息，要建立由非信用卡部門負責辦理的定期驗證機制，一般銀行都會請會計師等查核，以證明其計息機制的合理、合法及公平性。

國人使用信用卡比率越來越高，光近半年有刷卡紀錄的就高達3,202萬張，每月幾乎都是刷逾2千多億元，而據銀行局統計，到1月底信用卡循環信用餘額是1,134億元，平均每月循環利息收入約12~13億元左右，即平均年息約在13％上下。

金管會金檢時發現，有發卡機構在計算信用卡循環利息時，小數點後一位數是採無條件進位法，不是採對消費者有利的四捨五入法，例如99.4元以下的金額都會被進位成100元，消費者會被多收1元，若全體銀行都採此種方式計算利息，每月就可能超過上億元利息，一年下來就是10多億元。

第二種缺失是消費者很常動用信用卡分期付款，但當期要繳的分期付款金額若沒有繳足，例如當月要繳6,000元分期帳款，消費者只繳了4,000元，未繳清的2,000元依銀行局規定，只能從繳款截止日開始計算循環利息，但有銀行是以消費者的「入帳日」開始計算利息，有時會多收近一個月的利息。

第三項缺失是信用卡刷卡有跨年度的消費，例如12月28日刷卡，信用卡可能在隔年1月5日才入帳，消費者若當月沒有繳清信用卡款，循環利息最早應只能從1月5日開始計算，但金管會發現有銀行加計1月1日到5日的利息，即利息起息點「年度化」。

這些超收消費者利息的缺失，金管會都會要求發卡機構更改資訊系統，並退還多收消費者的利息。

(工商 )