受到疫情影響，大陸外貿受到不小衝擊，據其海關總署7日發布的前兩月進出口數據顯示，今年前2個月，大陸貨物貿易進出口總值4.12兆元（人民幣，下同），按年下滑9.6％。海關總署人員表示，外貿進出口下降，主要是受疫情和春節假期延長等因素影響，在進口方面，前兩個月受到疫情影響的程度不明顯。

數據還顯示，今年前2個月，出口為2.04兆元，比去年同期下滑了15.9％；進口則為2.08兆元，也比去年同期下滑2.4％。

海關總署人員認為，儘管疫情短期內對外貿進出口造成一定衝擊，但大陸外貿發展韌性、企業的適應力、市場開拓能力都很強，加上這段時間，企業積極與外方談判適當延長訂單交付期、加班加點完成訂單任務，相關部門也陸續頒布支持企業渡難關的一系列政策，因此，應能度過難關。

中信證券固定收益首席分析師明明分析，2月是防疫高峰期，許多工廠企業停工，部分企業被迫取消訂單或延遲交貨，出口供給端明顯受挫；相較於出口，疫情防控與民眾對於居家物資的需求則在某種程度上支持了進口需求，隨著復工後人民幣匯率走強，也對進口起到促進作用，整體來說，出口受到的衝擊更為明顯。

蘇寧金融研究院高級研究員付一夫則認為，大陸經濟的基本盤不會改變，疫情對進出口是暫時、階段性的，應該對外貿長期走勢充滿信心。

明明建議，從供應鏈的角度來看，在全球疫情升高之際，大陸疫情正在降溫，可趁此機會鼓勵相關產業填補全球供應鏈空缺；另外，應從企業外貿經營流程制定更細緻的優惠政策。

付一夫強調，政府接下來應該盡全力穩定外貿企業，尤其是中小企業，只要外貿企業生產恢復正常，就能穩住外貿形勢。

(旺報 )